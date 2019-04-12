غضب الأطباء وطلبة الطب مستمر.. مسيرة واحتجاج وطني بداية الأسبوع المقبل

قررت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب، تنظيم مسيرة إحتجاجية في الرباط، وإضراب وطني بالرباط بداية الأسبوع المقبل.

وأفادت النقابة والتنسيقية في بلاغ، مساء اليوم الخميس، إن المسيرة هي تماشيا مع الخطوات النضالية المقررة للشق التصعيدي من المرحلة الخامسة لمعركتهم.

وأكدوا، أنه و”بعد التواصل مع شريك النضال التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب، وأمام استهتار الحكومة المغربية بحقوقنا المشروعة، واستمرار انهيار قطاع الصحة ودخوله مرحلة السكتة القلبية، وأمام حالة الاحتقان والاكتئاب الجماعي الشديد في صفوف أطباء القطاع العام، تقرر تنظيم المسيرة”.

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ويرتقب أن تنطلق المسيرة، الاثنين المقبل، حسب المصدر ذاته من وزارة الصحة، إلى البرلمان.

ودعت التنسيقية والنقابة، جميع المكاتب المحلية والجهوية وعموم الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان إلى التعبئة الشاملة، والاستثنائية طيلة هذا الأسبوع والمشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية دفاعا عن الكرامة، واحتجاجا على حقوقهم، وعلى رأسها الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته لكل الدرجات.

كما أعلنوا عن مساندتهم اللامشروطة لطلبة الطب بالمغرب، ولجميع نقاط ملفهم المطلبي العادل.