بتهمة “التخريب”.. اعتقال 7 شبان في آسفي نشروا فيديو لمدرسة مُخربة -التفاصيل!

اعتقلت مصالح الدرك الملكي، في منطقة “سيدي التيجي” ضواحي مدينة آسفي، 7 شبان كانوا قد صورا شريط فيديو للمدرسة العمومية الفرعية “لهناهنة” في حالة يُرثى لها ومخربة دونَ أبواب ونوافذ، ونشر الشبان الفيديو المذكور على مواقع التواصل الاجتماعي منددين بما آلت إليه مدرسة منطقتهم.

وقالت مصادر مطلعة لـ”اليوم24″، إن الدرك الملكي، حل الأسبوع الماضي بقرية الشبان المذكورين، واعتقلت البعض منهم من داخل منازلهم، وأفاد المصدر ذاته، أن الشبان قدموا أمام أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية لآسفي، حيث وجهت لهم النيابة العامة تهم تتعلق بـ”تعيب شيء مخصص للمنعة العامة” بناءًا عن الفصل 595 من القانون الجنائي.

وأكدت مصادر حقوقية، أن المعنيين قدموا أمام أنظار النيابة العامة، الثلاثاء الماضي، حيث تابع وكيل الملك 3 منهم في حالة سراح، واحتفظ بـ4 شبان رهن الاعتقال ضمنهم مصور الفيديو حصلت “اليوم24” على نسخة منه، يوضح أن الشبان قاموا بالتقاط صور للمدرسة، مع تعليق صوتي يستنكرونَ فيه ما آلت إليه وضعية المدرسة، وهو الفيديو الذي ختموه مصوريه بجملة “لا حول ولا قوة إلا بالله”

وقال عبد اللطيف حجيب، محامي الشبان المعتقلين لـ”اليوم24″ إن النيابة العامة بآسفي تُساهم في رفع من الاحتقان المتعلق بالاعتقال الاحتياطي وهي تعليمات وضعها محمد عبد النبوي رئيس النيابة العامة، مشيرًا إلى أن القضية المذكورة لا تستدعي اعتقال الشبان نظرًا لتوفرهم على جميع الضمانات، وأكد أن مصور الفيديو أفاد لوكيل الملك، أنه فعلا قام بالتصوير، مشيرًا إلى أنه لم يُخرب أيّ شيء يتعلق بالمدرسة المذكورة، وأكد أنه أراد التعبير عن ما آلت إليه مدرسة قريتهم.

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دفاع المعتقلين أكد أيضًا، أن الشبان عبروا فعليًا عن تذمر واستياء أباء وأولياء أمور التلاميذ من المدرسة التي بلغت أوضاع مزرية، بسبب الإهمال والتخريب من أشخاص مجهولين، وأردوا من خلال الشريط المذكور، إيصال رسالة للمسؤولين عن الشأن التربوي بالمنطقة مفادها التدخل لأنقاد مدرسة القرية الوحيدة.

ودخل مدير المدرسة المذكورة على خط القضية، كمطالب بالحق المدني في المتابعة الموجهة للشبان، وعلمت “اليوم24” أن النيابة العامة، حددت يوم 16 من أبريل الجاري، كموعد أول جلسة لمحاكمة الشبان.