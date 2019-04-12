متقاعد عمره 64 سنة يُرشح نفسه لخلافة بوتلفيقة في الجزائر!

أعلن اللواء المتقاعد علي غديري، اليوم الخميس، ترشحه للانتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة في الرابع من يونيو المقبل، لخلافة عبد العزيز بوتفليقة، بحسب ما صرح لقناة تلفزيونية خاصة.

وفي رده على سؤال خلال حواره مع قناة “دزاير نيوز” عن احتمال ترشحه، قال غديري”طبعا سأترشح وملفي موجود على مستوى المجلس الدستوري”، في إشارة إلى تقديم ملف ترشحه للانتخابات التي كانت مقررة في 18 أبريل، قبل أن يلغيها الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

واعتبر اللواء غديري، البالغ 64 سنة، المتقاعد من وزارة الدفاع العام 2015، أن قرار بوتفليقة المستقيل في 2 نيسان/أبريل للانتخابات “لم يكن قانونيا”.

وأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، عن فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية من خلال سحب استمارات جمع التوقيعات (60 ألف توقيع)، وكذلك مراجعة سجلات الناخبين لتسجيل الاشخاص غير المسجلين، لاسيما الذين سيبلغون سن 18 سنة يوم الاقتراع.