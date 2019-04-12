بعد إصابته أمام مانشستر يونايتد.. ميسي يغيب عن تداريب برشلونة

لم يشارك الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم وقائد فريق برشلونة الإسباني، في الحصة التدريبية التي خاضها الفريق، اليوم الخميس، من أجل إزالة العياء، وذلك بسبب تعرضه لإصابة قوية على مستوى الأنف، خلال مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي، أمس الأربعاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أروبا.

وتعرض ميسي لإصابة بليغة على مستوى الأنف، وكدمة دامية في الوجه، حرمته من المشاركه في تداريب اليوم، في الوقت الذي عرفت حصة اليوم مشاركة جميع اللاعبين، الذين خطوا خطوة مهمة، في مباراة أمس الأربعاء، نحو بلوغ نصف نهائي أغلى المنافسات القارية.

واصطدم مدافع اليونايتد كريس سمولينغ، بوجه ميسي أثناء التحام عنيف بينهما، ما اضطر النجم الأرجنتيني للخروج من ملعب المباراة بعد دقائق قليلة على خلفية حدوث نزيف من أنفه.

وسيكون ميسي على أي حال قادرًا على المشاركة في تداريب الغد، إذا قرر المدرب إرنستو فالفيردي ذلك، والمشاركة في مباراة هويسكا بالدوري السبت المقبل.