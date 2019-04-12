بعد الإطاحة بالبشير.. وزير الدفاع السوداني يؤدي اليمين رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي

تولى وزير الدفاع السوداني، عوض بن عوف، رئاسة المجلس العسكري الانتقالي في السودان.

وأفاد التلفزيون السوداني الرسمي، قبل لحظات، أن بن عوف أدى اليمين رئيسا للمجلس.

وأعلن وزير الدفاع السوداني، صباح اليوم الخميس، عن تنحية الرئيس عمر البشير واعتقاله.

وأكد بن عوف، في بيان تلاه على التلفزيون السوداني الرسمي، “اقتلاع النظام” و”التحفظ على رئيس البلاد عمر البشير في مكان آمن”.

كما أعلن عن تعطيل الدستور وإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة شهور، وتشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لفترة انتقالية مدتها عامان تجري في نهايتها انتخابات.

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وقال بن عوف إنه تقرر إغلاق المجال الجوي لمدة 24 ساعة، وإغلاق المعابر الحدودية لحين إشعار آخر، وكذلك حل المجلس الوطني ومجالس الولايات.

وأشار إلى المصاعب الاقتصادية التي ألمت بالشعب السوداني، مشيدا بالتظاهر السلمي الذي بدأ في دجنبر الماضي، لكن “ذلك لم ينبه النظام بحسب قوله، فأصر على المماطلة والحلول الأمنية”.

وأضاف الوزير أن “اللجنة الأمنية تعتذر عما وقع من خسائر في الأرواح”، مذكرا بأنها حذرت النظام مما وقع، مؤخرا، “لكنها اصطدمت بعناد وتركيز على حلول أمنية كانت ستحدث أضرارا هائلة”.

وتزايدت أعداد المعتصمين أمام مقر الجيش السوداني بالخرطوم عقب إعلان التلفزيون الرسمي صباح اليوم أنه سيبث بيانا مهما للقوات المسلحة، في حين انتشرت الآليات العسكرية بمحيط القصر الجمهوري بالعاصمة.