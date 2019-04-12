الروائي والإعلامي الفلسطيني د. عاطف أبو سيف وزيرًا للثّقافة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عُيّن الكاتب والرّوائي الفلسطين، د. عاطف أبو سيف، اليوم الخميس، وزيرًا للثّقافة، ضمن التشكيلة الوزارية الجديدة في حكومة رئيس الوزراء د.محمد اشتية المكلف بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة.

ود. أبو سيف هو عضو قيادي في فتح، وناطق باسمها، وكان مقيمًا في قطاع غزّة المحاصر حتى أواخر شهر آذار/ مارس الماضي، حين اعتدى عليه مسلحون مجهولون، نسبتهم وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إلى الأجهزة الأمنية التّابعة لحركة "حماس"، بالضرب الشديد، الأمر الذي استدعى نقله إلى استكمال العلاج في مستشفى القدس في مدينة غزة، بعد إصابته بعدة كسور في الرأس وبقية أنحاء جسده.

ويعتبر وزير الثّقافة الجديد، د. أبو سيف كاتبًا روائيًّا وإعلاميًّا وسياسيًّا بارزًا، وهو حاصل على الدكتوراه في العلوم السياسيّة والاجتماعيّة من جامعة فلورنسا في إيطاليا، وهو أستاذ أكاديميّ ورئيس التحرير لمجلّة "سياسات" الصادرة عن معهد السياسات العامة برام الله، وهو متحدّث باسم حركة فتح.

والعام الماضي وصلت روايته "الحاجّة كريستينا" إلى القائمة الطّويلة لجائزة "البوكر" للرّواية العربيّة، ولم تكن المرّة الأولى التي تصل فيها إحدى رواياته للقائمة، إذ وصلت روايته "حياة معلّقة" عام 2015 إلى القائمة القصيرة للجائزة نفسها؛ فيما فازت روايته "قارب من يافا" بجائزة كتارا، عن فئة روايات الفتيان غير المنشورة.

ووفق ما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية المحلية، يرتقب أن يؤدي الوزراء القسم بعد غد السبت، بعد أن رفع اليوم رئيس الوزراء المكلّف د. محمد اشتية قائمةً بأسماء الوزراء لرئيس السلطة الفلسطينية، محمود عبّاس، لإقرارها أو تعديلها.