النتائج النهائية للانتخابات: الليكود 36 مقعدًا و"اليمين الجديد" خارج الكنيست

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نشرت اللجنة المركزية للانتخابات الإسرائيلية، قبيل انتصاف ليل الخميس الجمعة، النتائج النهائية لانتخابات الكنيست. وأظهرت تعزيز قوة حزب الليكود بمقعد إضافي، ليحصل على 36 مقعدًا، كما أكدت النتائج أن حزب "اليمين الجديد" فشل في تجاوز نسبة الحسم.

كما تظهر النتائج تراجع كل من "كولانو" و"ميرتس" من 5 مقاعد، بحسب النتائج الأولية التي نشرت سابقًا، وحصولها على 4 مقاعد لكل منها في الكنيست المقبلة، من أصل 120 مقعدًا.

وأوضح البيان الصادر عن رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست الحادية والعشرين، القاضي حنان ميلتسر، أن النتائج التي نشرت مع حلول منتصف الليل، هي غير رسمية لكنها نهائية، على أن يتم الإعلان عن النتائج الرسمية التي سيتم تقديمها لاحقًا للرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، في السابع عشر من نيسان/ أبريل الجاري.

هذا وكشف القاضي ميلتسر أن كتلة "يهدوت هتوراه"، التي تراجع تمثيلها بالمقارنة مع النتائج الأولية التي نشرت في وقت سابق، بالإضافة إلى وزيرة القضاء السابقة، المرشحة الثانية في قائمة "اليمين الجديد"، أييلت شاكيد، توجهوا إليه وطالبوه بالامتناع عن نشر النتائج، وأضاف أنه لم يجد أي دافع يمنعه من ذلك.

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وبحسب البيان الصادر عن اللجنة، فإن عدد أصحاب حق الاقتراع في الكنيست الـ21 6,335,387، وأن عدد الذين مارسوا حق الاقتراع هو 4,335,320، فيما وصل عدد الأصوات اللاغية أو المغلفات الفارغة إلى 30,756 صوتًا، والأصوات الصحيحة إلى 4,304,564 صوتًا.

في ما يلي النتائج النهائية غير الرسمية بناء على معطيات لجنة الانتخابات المركزية: