السلطات الأميركية تمنع عمر البرغوثي من دخول أراضيها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - منعت السلطات الأميركية، الناشط الفلسطيني عمر البرغوثي، أحد مؤسسي حركة المقاطعة الدولية ضد إسرائيل (BDS)، من الدخول إلى أراضيها، الخميس.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإنه تم إبلاغ البرغوثي بواسطة مفتشي سلطة الإسكان الإسرائيلية في مطار اللد (ين غوريون)، أن وزارة الهجرة الأميركية حظرته من الدخول إلى الولايات المتحدة، ومنعوه من الصعود إلى الطائرة.

ورفضت السفارة الأميركية لدى إسرائيل التعليق على الموضوع، مدعية أنها لا تعلق على حالات استثنائية خاصة.

يذكر أن البرغوثي، الذي يقطن في عكا، كان في طرقه للمشاركة في حفل زفاف ابنته التي تسكن بالولايات المتحدة، بالإضافة إلى إلقاء عدد من المحاضرات في مؤسسات أكاديمية أميركية.

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وكانت السلطات الأميركية قد سمحت للبرغوثي في مناسبة سابقة الدخول إلى أراضيها، ما يؤشر على تغيير في السياسات الأميركية فيما يتعلق بناشطي حركة المقاطعة.

يذكر أن السلطات الإسرائيلية تمارس سياسة ملاحقة وتضييق بحق ناشطي حركة المقاطعة الدولية، منهم البرغوثي، حيث تم اعتقاله في العام 2017 بحجة بلاغ من مصلحة الضرائب بسبب عدم دفعه الضرائب الملزمة عليه.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة من الانتهاكات الإسرائيلية بحق ناشطي حركة المقاطعة، ولا يعد الانتهاك الأول بحق البرغوثي، حيث رفضت السلطات الإسرائيلية في العام 2016 تجديد وثائق السفر الخاصة به، مع العلم أنه له الحق في الحصول على إقامة دائمة.