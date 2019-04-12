الخارجية الإثيوبية: نحترم خيارات الشعب السوداني

أعلنت الخارجية الإثيوبية، الخميس، عن متابعتها للتطورات في السودان، مؤكدة احترامها خيارات الشعب السوداني وتطلعاته.



وأعربت الخارجية الإثيوبية في بيان حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، عن ثقتها بتجاوز السودانيين الظروف التي تمر بها البلاد وكذلك إيجاد حل سلمي للوضع.



وفي وقت سابق، الخميس، أعلن وزير الدفاع السوداني الفريق أول عوض بن عوف، عزل الرئيس عمر البشير وتشكيل مجلس عسكري انتقالي للحكم بالسودان لمدة عامين.

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وأضاف بن عوف -في خطاب متلفز للشعب- أنه تم اقتلاع نظام عمر البشير واعتقاله في مكان آمن (لم يحدده)، مشيرا إلى وقف العمل بالدستور وإعلان حالة الطوارئ وفرض حظر تجوال بالبلاد لمدة شهر.

ومنذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، يشهد السودان مظاهرات متواصلة ضد للحكومة، اندلعت في بدايتها، بسبب ارتفاع الأسعار ونقص السيولة النقدية، قبل أن تتطور لاحقا إلى احتجاجات تطالب برحيل البشير الذي حكم البلاد منذ 30 عاما.