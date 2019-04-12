العاهل السعودي يأمر باستضافة المعتمرين السودانيين حتى عودة الرحلات لبلادهم

أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الخميس، باستضافة المعتمرين السودانيين حتى عودة رحلات الطيران إلى بلادهم.

وأصدرت وزارة الحج والعمرة بيانا جاء فيه: "تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وجه وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، جميع شركات ومؤسسات العمرة باستضافة المعتمرين السودانيين وتقديم جميع الخدمات لهم حتى عودة الرحلات إلى السودان، ومتابعة مكاتب شركات الطيران والموانئ البحرية لتأكيد حجوزات العودة الجديدة، إثر إغلاق الأجواء السودانية لمدة 24 ساعة".

وحثت الوزارة، في بيانها، شركات ومؤسسات العمرة على الاستمرار في تقديم الخدمات لجميع المعتمرين السودانيين وإسكانهم.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان السعودية تعليق جميع رحلات طيرانها إلى السودان، بعد إغلاق مطاري الخرطوم وبورتسودان في السودان.

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وفي وقت سابق، الخميس، أعلن وزير الدفاع السوداني الفريق أول عوض بن عوف، عزل الرئيس عمر البشير وتشكيل مجلس عسكري انتقالي للحكم بالسودان لمدة عامين.

وأضاف بن عوف -في خطاب متلفز للشعب- أنه تم اقتلاع نظام عمر البشير واعتقاله في مكان آمن (لم يحدده)، مشيرا إلى وقف العمل بالدستور وإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، وفرض حظر تجوال لمدة شهر.

وأعلن بن عوف وقف إطلاق النار الشامل في كل أرجاء السودان، وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين فورا، مؤكدا أنه "سيتم إجراء انتخابات بنهاية الفترة الانتقالية، وسنحرص على علاقات دولية متوازنة تراعي مصالح السودان وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى".

وشدد على أن الفترة الانتقالية ستلتزم بصون كرامة وحقوق الإنسان ومراعاة حقوق دول الجوار.

ومنذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، يشهد السودان مظاهرات متواصلة ضد للحكومة، اندلعت في بدايتها، بسبب ارتفاع الأسعار ونقص السيولة النقدية، قبل أن تتطور لاحقا إلى احتجاجات تطالب برحيل البشير الذي حكم البلاد منذ 30 عاما.