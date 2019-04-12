انت الان تتابع الاتحاد الأوروبي يمنح بريطانيا مهلة أخرى للخروج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

البريكست - صورة تعبيرية

أمهل زعماء الاتحاد الأوروبي بريطانيا 6 أشهر أخرى للخروج من التكتل، وهي فترة أطول مما تقول رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إنها بحاجة إليها لكنها أقصر مما أراده كثيرون في الاتحاد. ويعني الاتفاق الذي توصل إليه زعماء الاتحاد في بروكسل، في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس، أن بريطانيا لن تغادر التكتل دون اتفاق يجعل خروجها سلسا، ولكنه لا يعطي صورة واضحة عن موعد أو كيفية الخروج أو حتى حدوثه من الأساس، في وقت تجاهد فيه ماي للحصول على دعم البرلمان لشروط الانسحاب التي اتفقت عليها مع الاتحاد الأوروبي العام الماضي.

ومع تأكيد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على أنه لن يكون هناك إجبار لبريطانيا على الخروج من الاتحاد، وعلى ضرورة تجنب أي خروج فوضوي دون اتفاق، لم يكن هناك أدنى شك في أن ماي ستحصل على تمديد للمهلة المتاحة. وكان السجال بشأن المدة والشروط.ودفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الزعماء إلى جدل دام ساعات

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