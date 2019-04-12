سفارة المملكة في الخرطوم تدعو المواطنين للالتزام بحظر التجول

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

دعت سفارة المملكة العربية السعودية في الخرطوم، الجمعة، مواطنيها المقيمين والزائرين للالتزام بحظر التجول، الذي أقر به بيان وزير الدفاع السوداني الخميس فور إعلان عزل الرئيس عمر البشير.

وقال وزير الدفاع عوض بن عوف إنه تقرر إغلاق أجواء البلاد “لمدة أربع وعشرين ساعة” والمداخل والمعابر الحدودية “حتى إشعار آخر”، معلنا “حالة الطوارئ لمدة ثلاثة اشهر وحظر التجوال لمدة شهر من الساعة العاشرة مساء الى الرابعة صباحا”.