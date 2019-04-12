المحكمة الجنائية الدولية تطالب السلطات بتسليم عمر البشير

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

طالبت ​المحكمة الجنائية الدولية​ السلطات السودانية بتسليم الرئيس السوداني المعزول ​عمر البشير​.

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ويواجه البشير اتهامات أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي التي أصدرت أمرا باعتقاله على خلفية مزاعم بارتكاب جرائم حرب في منطقة دارفور بالسودان أثناء تمرد بدأ في عام 2003 وأودى بحياة ما يقدر بنحو 300 ألف شخص.

كما كانت قد أصدرت أمرين باعتقال البشير في العامين 2009 و2010 لاتهامه بـ “تدبير إبادة جماعية وأعمال وحشية أخرى” في إطار حملته لسحق تمرد في إقليم دارفور.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، عزل البشير واعتقاله، وبدء فترة انتقالية لعامين تتحمل المسؤولية فيها اللجنة الأمنية العليا والجيش.