الان تتابع تحطم مركبة فضاء إسرائيلية خلال هبوطها على سطح القمر والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات
قال فريق الدعم إن مركبة الفضاء الإسرائيلية “بيريشيت” وصلت إلى القمر الخميس، لكن عملية الهبوط المرتقبة لها على سطحه باءت بالفشل.
وانتظرت إسرائيل بفارغ الصبر هبوط المركبة الإسرائيلية “بريشيت” إلى القمر، مساء الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساء، إلا أن المركبة تحطمت قبل هبوطها على سطحه.
وذكر الفريق أن المركبة واجهت عددا من المشكلات الفنية في المرحلة الأخيرة من الهبوط على سطح القمر.
وكان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قد أكد في وقت سابق أن “هذه خطوة مهمة للإنسانية وخطوة عملاقة لدولة إسرائيل. نحن الآن على خريطة القمر”، قبل أن يؤكد أن المركبة ستهبط على سطح القمر.
وكانت تأمل إسرائيل بأن تصبح الدولة الرابعة في العالم، بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين، التي تهبط مركبة فضائية تابعة لها على سطح القمر.
ومع أن هبوط المركبة على سطح القمر هو المهمة الرئيسية بالنسبة لإسرائيل، فإن “بيريشيت” تحمل أيضا معدات لقياس المجال المغناطيسي لهذا الجرم السماوي، ما قد يساعد على فهم تكوينه بشكل أفضل.
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