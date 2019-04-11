شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: على السلطة في السودان تقديم خطة للمرحلة الانتقالية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وكالات (واشنطن)

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، تحفظها على إعلان الجيش السوداني فترة انتقالية في البلاد مدتها عامان، مطالبة السلطة في السودان بتقديم خطة للمرحلة الانتقالية، مؤكدة دعمها بقوة لـ«سودان سلمي وديموقراطي».

وقالت الخارجية الأمريكية: «إن الشعب السوداني كان واضحاً في مطالبه ويجب الاستماع إليه واحترام تطلعاته، ونريد لإرادته أن تتحقق بأسرع وقت ممكن».

وأضافت: «نُراقب الوضع المتغير ولم نقيمه نهائياً بعد، وسنتواصل مع شركائنا بشأن السودان، ولم نُقرر بعد إن كنا سنتعامل مع بن عوف».