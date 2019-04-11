شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: ندعم أمن وسيادة السودان ومصلحة الشعب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (المنامة)

أكدت مملكة البحرين موقفها الداعم لجمهورية السودان الشقيقة ولكل ما فيه الحفاظ على أمنها وسيادتها ومايضمن مصلحة الشعب السوداني الشقيق

وأعلنت في بيان "أنها باهتمام شديد التطورات الراهنة التي تشهدها جمهورية السودان الشقيقة"، مشددة على موقفها الثابت الداعم لها ولكل ما فيه الحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وكل ما يضمن مصلحة الشعب السوداني .الشقيق في التقدم والرخاء والازدهار .

وأكدت البحرين وقوفها إلى جانب جمهورية السودان الشقيقة ، معربة تطلعها إلى أن تتجاوز هذه المرحلة الحاسمة بوعي أبنائها ومن أجل تحقيق طموحات شعبها في الأمن والاستقرار والتنمية .