شكرا لقرائتكم خبر عن تجمع المهنيين: لا لمجلس عسكري.. نعم لحكومة مدنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (الخرطوم)

رفض تجمع المهنيين السودانيين أي حديث عن تشكيل مجلس عسكري لإدارة المرحلة الانتقالية بعد تنحي الرئيس عمر البشير، وشدد في بيان أصدره اليوم (الخميس) على ضرورة تسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية وطنية بناءً على ما توافقت عليه الجماهير في إعلان الحرية والتغيير. ودعا إلى الحفاظ على سلمية المظاهرات، مؤكدا أن الاعتصام مستمر حتى تحقيق أهداف الثورة المعلنة تفصيلاً في إعلان الحرية والتغيير. وطالب الشعب السوداني خصوصا المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للأركان بضبط النفس والتحلي بالحكمة والعقل وعدم التفلت أو الاعتداء على أي ممتلكات حكومية أو شخصية. وأعلن أن «الجميع سيخضع للمحاكمة وفقاً للقانون»، في إشارة إلى بعض رجالات الحزب الحاكم.

وكان عشرات الآلاف من السوادنيين توافدوا منذ صباح أمس إلى مقر القيادة في الخرطوم، بعد أنباء عن تنحي البشير.