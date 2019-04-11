شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: ندعم خيارات الشعب السوداني وإرادته الحرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - طارق طلبه (القاهرة)

في أول رد فعل للقاهرة على عزل الرئيس السوداني عمر البشير، أكدت الخارجية المصرية دعم مصر الكامل لخيارات الشعب السوداني، وإرادته الحرة في صياغة مستقبل بلاده، وما سيتوافق حوله الشعب السوداني في تلك المرحلة الهامة، استناداً إلى موقف مصر الثابت بالاحترام الكامل لسيادة السودان وقراره الوطني.

وجاء في بيان الخارجية، أن مصر تتابع عن كثب وببالغ الاهتمام، التطورات الجارية والمتسارعة التي يمر بها السودان في هذه اللحظة الفارقة من تاريخه الحديث، عقب إعلان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف عزل البشير وتشكيل مجلس عسكري يحكم البلاد لمدة عامين.