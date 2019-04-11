شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السوداني يقتلع النظام ويعزل البشير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أعلن الجيش السوداني، اليوم (الخميس)، اقتلاع النظام والتحفظ على رأسه بعد اعتقاله (في إشارة إلى الرئيس البشير)، وذلك في بيان متلفز ألقاه وزير الدفاع الفريق أول عوض بن عوف.

وكشف الجيش السوداني عن فترة انتقالية لمدة عامين تتولى فيها القوات المسلحة إدارة البلاد، وحل المجلس الوطني ومجلس الولايات ومجلس الوزراء، وتنظيم انتخابات حرة نزيهة.

وقال الجيش في بيان «تابعنا تردي الأوضاع الاقتصادية أخيراً في البلاد، وما يجري من مؤسسات الدولة من فساد وانسداد للأفق، حتى انعدم حتى الأمل».

وأضاف البيان «النظام واصل إصدار الوعود الكاذبة لمطالب الشعب السوداني المحقة»، لافتاً إلى أن اللجنة الأمنية العليا حذرت النظام واصطدمت بالعناد. وبين أن الشباب خرج في تظاهرات سلمية للاحتجاج على الأوضاع المعيشية.