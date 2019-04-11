شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحصنه بالسفارة الإكوادورية لـ 6 أعوام.. مؤسس ويكيليكس في قبضة الشرطة البريطانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وكالات (لندن)

بعد تحصنه داخل السفارة الإكوادورية في لندن منذ عام 2012، ألقت الشرطة البريطانية القبض على جوليان أسانج (مؤسس موقع ويكيليكس) اليوم بعدما تم استدعائها إلى السفارة الإكوادورية.

وأكدت الشرطة البريطانية أن ضباطها ألقوا القبض على أسانج (47 عاما) اليوم الخميس، موضحة أنها ألقت القبض على أسانج «بعدما استدعاها السفير الإكوادوري إلى السفارة في أعقاب سحب حكومته»اللجوء" الذي منحته لأسانج.

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وقال وزير الداخلية البريطاني: «أستطيع التأكيد على أن أسانج محتجز لدى الشرطة وسيواجه العدالة في بريطانيا».

ولجأ أسانج إلى سفارة الإكوادور عام 2012 لتفادي تسليمه من بريطانيا إلى السويد حيث وجهت إليه اتهامات بالاغتصاب، ولا تزال مذكرة الاعتقال بحقه سارية في المملكة المتحدة، ولم يغادر مؤسس «ويكيليكس» السفارة خوفا من تسليمه إلى الولايات المتحدة، كونه متورطاً في نشر مئات الوثائق السرية.

وكان رئيس الأكوادور لينين مورينو، أعلن عبر حسابه في «تويتر» سحب بلاده اللجوء الدبلوماسي من جوليان أسانج«، بسبب انتهاكه المتكرر للاتفاقيات الدولية وبروتوكول التعايش، مؤكداً على أن قرار الإكوادور جاء «بشكل سيادي».