شكرا لقرائتكم خبر عن السودانيون يترقبون بيان الجيش.. تكهنات واحتفالات وحذر والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز، أ ف ب (الخرطوم)فيما أعلن التلفزيون السوداني الرسمي أن القوات المسلحة ستذيع «بيانا هاما» صباح اليوم (الخميس)، أكدت مصادر حكومية ووزير بولاية شمال دارفور أن الرئيس السوداني عمر البشير تنحى وأن المشاورات جارية لتشكيل مجلس انتقالي لإدارة شؤون البلاد. وأكدت مصادر سودانية لـ«رويترز» احتجاز البشير في القصر الرئاسي تحت حراسة مشددة.
وخرج آلاف في مسيرات بوسط العاصمة السودانية، ونقلت «رويترز» عن شهود عيان قولهم إن قوات الجيش انتشرت في محيط وزارة الدفاع بينما انتشر جنود وأفراد أمن على طرق وجسور رئيسية في العاصمة، كما داهم جنود مقر الحركة «الإسلامية» التي يتزعمها البشير، وتحدثت وسائل إعلام سودانية وعربية عن اعتقال شخصيات مقربة من البشير، من بينهم رئيس الحكومة محمد طاهر أيلا، ووزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين، ورئيس حزب المؤتمر الوطني المكلف أحمد هارون، والنائب الأول السابق للبشير علي عثمان محمد طه، وبكري حسن صالح النائب الأول السابق للبشير.
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