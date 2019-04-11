السودانيون يترقبون بيان الجيش.. تكهنات واحتفالات وحذر

جدة - خالد شويل - رويترز، أ ف ب (الخرطوم)

ويترقب السودانيون منذ ساعات بيان القوات المسلحة، وسط تكهنات وأنباء عدة حول تطورات الأحداث في البلاد التي تشهد احتجاجات مستمرة منذ أشهر.

وخرج آلاف في مسيرات بوسط العاصمة السودانية، ونقلت «رويترز» عن شهود عيان قولهم إن قوات الجيش انتشرت في محيط وزارة الدفاع بينما انتشر جنود وأفراد أمن على طرق وجسور رئيسية في العاصمة، كما داهم جنود مقر الحركة «الإسلامية» التي يتزعمها البشير، وتحدثت وسائل إعلام سودانية وعربية عن اعتقال شخصيات مقربة من البشير، من بينهم رئيس الحكومة محمد طاهر أيلا، ووزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين، ورئيس حزب المؤتمر الوطني المكلف أحمد هارون، والنائب الأول السابق للبشير علي عثمان محمد طه، وبكري حسن صالح النائب الأول السابق للبشير.