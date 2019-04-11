شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تقبض على «داعشي» فور وصوله من قطر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ترجمة: حسن باسويد (جدة)

كشفت صحيفة (بزنس ستاندرد) الهندية أن السلطات في الهند اعتقلت الثلاثاء الماضي، أحد المتعاونين مع تنظيم «داعش» فور وصوله إلى البلاد قادماً من الدوحة.

وقالت وكالة التحقيقات الوطنية الهندية إن شيبو نيهار من ولاية كيرلا، كان يسعى لترتيب عملية تسهيل سفر بعض أعوانه إلى سورية للانضمام إلى الجماعة الإرهابية.

وأضافت أن «وكالة الاستخبارات ذكرت في بيان لها أن المتهم (39 عاماً)، من سكان مقاطعة كوزيكود، وتم اعتقاله فور وصوله مطار (كاليكوت) الدولي، حيث تم عرضه أمام محكمة خاصة تابعة لوكالة الاستخبارات الوطنية الهندية في مدينة (إرناكولام) ونقله إلى الحجز القضائي حتى تتم محاكمته في 22 أبريل القادم».

وأوضح البيان بأن (نيهار) سهّل سفر بعض زملائه إلى سورية بنية الانضمام إلى مقاتلي تنظيم «داعش» خلال الفترة ما بين عامي 2016 -2017. ولفتت الصحيفة الهندية إلى أن المتهم كان يعمل في قطر، متستراً كرجل أعمال يدير شركة إعلانية، لتجنيد عناصر التنظيم الإرهابي وإرسالهم إلى الأراضي السورية.