الارشيف / اخبار العالم

تحطم مركبة فضاء إسرائيلية أثناء محاولتها الهبوط على سطح القمر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تحطّمت المركبة الفضائية ال​إسرائيل​ية "بيريشيت"، قبل دقائق من هبوطها المفترض على سطح ​القمر​.

ولفت رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، إلى "أنّنا وصلنا إلى القمر، لكنّنا سنحاول مرة أخرى. نرغب في الهبوط الآمن، والمحاولة ذاتها هي إنجاز هائل".

وشدّد على أنّ "الهبوط على القمر يشكل خطوة مهمّة بالنسبة للبشرية وخطوة عملاقة لدولة إسرائيل. نحن الدولة الرابعة في العالم الّتي تنجز ذلك ولدينا جرأة وخيال ومثابرة والتزام بتحقيق الهدف. هذا هو دليل على ما أنجزناه وسننجزه في المستقبل"، منوّهًا إلى أنّ "إسرائيل توجد اليوم على خريطة القمر".

ويبلغ وزن المركبة "بيريشيت" 585 كيلوغرام ويعني اسمها بالعبرية "سفر التكوين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحطم مركبة فضاء إسرائيلية أثناء محاولتها الهبوط على سطح القمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا