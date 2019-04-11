تحطم مركبة فضاء إسرائيلية أثناء محاولتها الهبوط على سطح القمر

تحطّمت المركبة الفضائية ال​إسرائيل​ية "بيريشيت"، قبل دقائق من هبوطها المفترض على سطح ​القمر​.

ولفت رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، إلى "أنّنا وصلنا إلى القمر، لكنّنا سنحاول مرة أخرى. نرغب في الهبوط الآمن، والمحاولة ذاتها هي إنجاز هائل".

وشدّد على أنّ "الهبوط على القمر يشكل خطوة مهمّة بالنسبة للبشرية وخطوة عملاقة لدولة إسرائيل. نحن الدولة الرابعة في العالم الّتي تنجز ذلك ولدينا جرأة وخيال ومثابرة والتزام بتحقيق الهدف. هذا هو دليل على ما أنجزناه وسننجزه في المستقبل"، منوّهًا إلى أنّ "إسرائيل توجد اليوم على خريطة القمر".

ويبلغ وزن المركبة "بيريشيت" 585 كيلوغرام ويعني اسمها بالعبرية "سفر التكوين".