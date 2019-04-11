حمدان: بري ضمانة للبنان وأي عقوبات قد تطال البلد تعني انزلاقه للاختلال بالمنطقة

أكّد مستشار رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، ​علي حمدان​، في تصريح تلفزيوني، أنّ "بري ضمانة ل​لبنان​ وللاستقرار فيه، وأيّ ​عقوبات​ قد تطال لبنان، تعني انزلاق البلد إلى الاختلال في المنطقة".

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