النشرة: توقيف فلسطيني عمل على سرقة عدة دراجات نارية في مجدل عنجر

أفاد مراسل "​النشرة​" في زحلة أن شرطة بلدية ​مجدل عنجر​، تمكنت بالتعاون مع ​مخابرات الجيش​ ​المصنع​ من القاء القبض على ع.م.ش. فلسطيني الجنسية من سكان ​تعلبايا​ عمل على سرقة عدة دراجات نارية من داخل المنازل في مجدل عنجر.

وبحسب مصدر امني فان احد المواطنين تقدم ببلاغ للاجهزة الامنيه عن وجود السارق في منزله بحيث تم القاء القبض عليه بالجرم المشهود، مشيرا الى انه من خلال التحقيق اعترف بقيامه بسرقة 5 دراجات نارية من داخل البلدة.