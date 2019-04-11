المنلا: لبنان على منعطف ويجب أن يأخذ اجراءات للخروج من الازمة الاقتصادية التي يواجهها

علق مستشار رئيس ​الحكومة​ ​​سعد الحريري​​ للشؤون ​الاقتصاد​ية ​​نديم المنلا​​ على ما قاله رئيس الحكومة سعد الحريري بشان ​الوضع الاقتصادي​ ومن تخوفه من الوصول في مكان ما الى ما حصل في ​اليونان​، قائلا: "الحريري تعمد قول ذلك وهذا الانذار لم يكن الاول، ف​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ حذر من الوضع الاقتصادي وغير جهات سياسية، وليس سر أن ​لبنان​ على منعطف ويجب أن يأخذ اجراءات للخروج من الازمة التي يواجهها".

وفي حديث تلفزيوني، لفت المنلا إلى أن "جميع الجهات الاقتصادية ستساهم بالحل ولا يمكن اللوم وعلى الجميع القيام بجهود للخروج من الازمة ولا أعتقد أن ​المصارف​ خارج هذا الامر وبتقديري أن رواتب الوزراء والنواب ستتخفض".

وأشار إلى أن "الحريري يعتبر أن تجربة ​خطة الكهرباء​ ناجحة حيث تم اشراك جميع الجهات السياسية بالقرار ويجب مناقشة جميع الاقتراحات لتخفيض العجز والجميع واع لحجم المشكلة واهمية الخروج منها وهناك تفهم من الجهات السياسية لاتخاذ الاجراءات الفاصلة والمصيرية".