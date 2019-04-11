عقيص: هناك قضاة افسدوا في عملهم ويجب محاسبتهم

كشف عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​جورج عقيص​ ان "الشعور بالاهتراء في ​القضاء​ جلعني استقيل من منصبي"، معتبرا انه "كان واضحا اننا سنصل الى يوم نشهد فيه ما نشهده اليوم في القضاء".

وفي حديث تلفزيوني رأى عقيص أن "هناك قضاة افسدوا في عملهم ويجب محاسبتهم ، اما ​القضاة​ الذين ارتكبوا الهفوات يجب ان يتم عزلهم من دون تعويض"، مضيفا:"القضاة الذين هم على رأس الهرم القضائي الذي عجز عن تحقيق الاصلاح يجب ان يذهبوا الى منازلهم".

وراى عقيص أن "كل قاض في ​لبنان​ لديه الاعلامي المفضل والوسيلة الاعلامية المفضلة"، معتبرا انه "آن الاوان لكسر الطريقة في التعاطي مع ال​سياسة​ والاعلام وادعو للخروج من هذه الدوامة".

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وأكد عقيص أن "هناك حفلة جنون تحصل اليوم في ملف القضاء ويجب ان يمسك بها المرجع القضائي الاعلى في لبنان"، مضيفا:"كلما تأخر الملف اصبحت معالجته اصعب ونحن لا نقبل بتسيس القضاء ولا بالتسريبات التي تحصل".

واعتبر ان "الفساد القضائي هو امتداد للفساد السياسي" وان التشكيلات القضائية شابتها شوائب عدة وهي التي أوصلتنا الى هذه المرحلة، مؤكدا ان "القاضي الآدمي لا يرتعب من أحد"، مضيفا: "أرفض أن يقال ان هناك رعبا في العدلية من الامن وقانون استقلالية القضاء يجب ان يكون المدخل لإصلاح القضاء".

ولفت عقيص الى ان "المسؤول عن حسن سير القانون هو مجلس القضاء الاعلى ويجب تطبيق المادة 95 التي ترفع الحصانة عن كل القضاة"، داعيا لاغتنام الفرصة اليوم لمكافحة الفساد وتطهير القضاء.