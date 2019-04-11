أبو سليمان: كلام بو صعب عن لساني غير صحيح والبعض يتلهى بـ"الحرتقات"

لفت وزير العمل ​كميل أبو سليمان​، إلى "أنّني تفاجأت بما نُقل عن وزير الدفاع ​الياس بو صعب​ عن لساني وهو كلام غير صحيح. فمن حيث الشكل تسريب نقاشات ​مجلس الوزراء​ يتناقض مع المادة 9 من النظام الداخلي الّتي تنصّ على سرية المداولات".

وركّز على أنّ "من حيث المضمون، يعرف بو صعب أنّ وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية لا ملاك لها، لذا فهي ملزمة بالتعاقد مع استشاريين وموظفين ضمن موازنتها. الكلام الّذي نسب إليّ يتعارض مع المنطق"، مشدّدًا على أنّ "ما تأجيل البحث بالبند المتعلّق بوزارة التنمية إلى الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء إلّا للإجابة عن بعض الأسئلة، ولو كان البند مخالفًا لسقط حكمًا".

وأعرب أبو سليمان، عن أسفه أنّ "فيما تمرّ البلاد بوضع اقتصادي ومالي صعب يتطلّب التعاطي بمسؤوليّة وإيجابية من قبل الجميع، يتلهّى بعضهم بـ"الحرتقات".