كنعان بعد لقائه بلنغسلي: لا عقوبات جديدة تستهدف مسؤولين رسميين لبنانيين

أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ابراهيم كنعان​ بعد الاجتماع مع مساعد وزير الخزانة الأميركي لمكافحة الاٍرهاب والجرائم المالية مارشال بلنغسلي أن "لا ​عقوبات​ جديدة تستهدف مسؤولين رسميين لبنانيين والاستقرار اللبناني أولوية".

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