تجديد حبس سكرتير نيابة بتهمة تبديد حرز مخدرات في شبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة، اليوم الخميس، تجديد حبس سكرتير نيابة متهم بتبديد وفقدان حرز قضية مخدرات، 15 يومًا على ذمة التحقيق.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، تلقى بلاغاً يفيد بقيام سكرتير نيابة جنايات ثان شبرا الخيمة، بتبديد حرز لمخدر الـ"فودو"، خاص بإحدى قضايا المخدرات، وباتخاذ الإجراءات اللازمة واستدعاء المتهم وبالتحقيق معه قرر أنه لم يتسلم الحرز من مأمورية رجال الشرطة الذين حضروا رفقة المتهم أثناء العرض على النيابة.

وتبين لرجال التحقيق أنه أثناء عرض أحد المتهمين على نيابة ثان شبرا الخيمة، بعدم وجود حرز القضية عبارة عن مخدر "فودو"، وعلى الفور تم اتخاذ اللازم واستدعاء "ر.إ" سكرتير النيابة المسئول، فأقر بعدم استلامه الحرز من الحرس القائمين بمأمورية إحضار المتهم للنيابة.

تحرر المحضر اللازم وبعرض السكرتير للتحقيق قررت النيابة حبسه.