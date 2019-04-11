رؤساء الكنائس يناقشون قانون الأسرة الجديد للمسيحيين بكاتدرائية العباسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:
اجتمع رؤساء الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية والأسقفية، الخميس، في المقر البابوي بالكاتدرائية بالعباسية مع المستشارين القانونيين لمناقشة مواد قانون الأسرة الجديد للمسيحيين في مصر.
وقال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في تصريح اليوم، إن الاجتماع هدف إلى وضع الصورة النهائية قبل تقديمه للجهات المختصة في الدولة.
حضر اللقاء البابا تواضروس الثاني بابا إلإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية والأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك والقس إندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية والأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها والقس هاني باخوم المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية في مصر وممثل عن المطران منير حنا مسئول الكنيسة الأسقفية في مصر.
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