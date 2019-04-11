نقيب الإعلاميين: المشاركة في استفتاء التعديلات الدستورية واجب وطني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

أكد الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين أن المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية واجب وطني، على كل مصري يعيش على أرض هذا الوطن.

وقال سعده خلال الندوة التثقيفية التي عقدتها النقابة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام مساء اليوم "الخميس" للتشجيع على المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية إن الإعلاميين هم قوى مصر الناعمة التى تحمل مشعل التنوير.

وتابع سعده: "نقابة الإعلاميين ستعقد بشكل مكثف العديد من الندوات التثقيفية للإعلاميين بجميع المحافظات كما ستشكل النقابة غرفة عمليات لمتابعة الإداء الإعلامى خلال الاستفتاء".

بدوره، قال إسماعيل الششتاوي، وكيل الهيئة الوطنية للإعلام إن دستور ٢٠١٤ في حاجة لمثل هذه التعديلات الهامة مضيفا أن الشعب المصرى الواعى هو صاحب الكلمة الأخيرة فى الموافقة على هذه التعديلات.

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وأكد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان إن مخططا كبيرا كان ومازال يحاك ضد الدولة المصرية ولابد من تكاتف المواطنين للتصدى لها لافتا الى ان الإعلاميين يقع على عاتقهم مهمة تنوير وتثقيف المصريين بمتطلبات مرحلة البناء والتنمية.

وأوضح أن جماعة الإخوان الإرهابية ظهرت على حقيقتها فى العام الذى تولت فيه الحكم موضحا أن الدستور الحالى كُتب فى توقيت عصيب ومن هنا جاءت فكرة التعديل بما يتواكب مع الوضع الراهن ولتحقيق مزيد من الاستقرار السياسى.

وأضاف عضو مجلس النواب أن خروج المواطنين للاستفتاء سيكون بمثابة طلقة فى صدر المؤامرة الكبرى التى تُحاك ضد الأمة العربية لافتا إلى أن هناك العديد من الدول المحيطة التى مازالت تعانى فيما استعادت مصر بفضل الله مكانتها الدولية والإقليمية.

من جانبه، شدد الكاتب الصحفى محمد أمين رئيس تحرير مجلة أكتوبر خلال كلمته بالندوة التثقيفية على أهمية حث المواطنين على المشاركة فى التعديلات الدستورية وضرورة المشاركة فى الاستفتاء أيا كان الرأى ولكن تبقى المشاركة بفاعلية هى الهدف الأسمى حتى تكون هناك إيجابية من قبل المواطنين.