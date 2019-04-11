تجمع المهنيين يدعو الشعب السوداني لتسيير مواكب لمقرات وحدات الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

دعا تجمع المهنيين السوداني المعارض، الشعب إلى تسيير مواكب في تظاهرات غدًا الجمعة، لمقرات حاميات ووحدات القوات المسلحة، للاعتصام.

ورفض تجمع المهنيين بيان الجيش الذي أعلن فيه عزل الرئيس عمر البشير، وتشكيل مجلس انتقالي عسكري يحكم البلاد لمدة عامين، قائلين إنه لا يلبي مطالب المتظاهرين.

وطالب تجمع المهنيين السوداني بالخروج في تظاهرات غدًا الجمعة، في الواحدة ظهرًا، في ساحة الاعتصام بالقيادة العامة للقوات المسلحة.

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وكان تجمع المهنيين السودانيين وهو المظلة التي قادت العديد من المظاهرات ضد البشير، صرحت صباح اليوم إن المطالب واضحة للمتظاهرين وفقا لما جاء بـ"إعلان الحرية"، مؤكدة على عدم القبول بغير سلطة مدنية.

وردد المحتجون على بيان الجيش بشعارات "تسقط أول تسقط تاني"، في إشارة إلى اعتزامهم على الاحتجاج ضد عوف وعدم العودة إلى منازلهم قبل عودة القوات العسكرية إلى ثكناتهم.

وضع الجيش السوداني عمر البشير قيد الإقامة الجبرية، في ظل توقع أن يتم توجه لهم تهم جنائية، وذلك بحسب ما ذكره عضو المجلس الوطني المنحل، كمال عمر عبد السلام.