الأمم المتحدة: التصعيد في ليبيا أدى الى تهجير أكثر من 8 آلاف شخص

محمد اسماعيل - القاهرة - طرابلس - (أ ش أ)
قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن التصعيد الأخير في عمليات العنف حول وداخل العاصمة الليبية طرابلس أدى إلى تهجير أكثر من 8 آلاف شخص.
ووصف المتحدث باسم الأمم المتحدة ، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم ، القتال خلال الـ 24 ساعة الماضية على الأراضي الليبية بأنه "الأكثر عنفاً منذ اندلاع أعمال القتال".
وأضاف " إن حوالي 650 أسرة طلبت إعادة نقلها إلى أماكن أخرى أكثر أمناً ، وعلى الرغم من ذلك ، فإنه بسبب القيود المفروضة على إمكانيات الوصول جراء الأعمال العدائية والاستخدام العشوائي للأسلحة ، تمكنت فرق الإغاثة فقط من الاستجابة إلى 15% من جميع الطلبات".
وتابع إن الأسر القاطنة في مناطق الصراعات لا تخشى فقط على سلامتها ، ولكنها بدأت تستنفد الإمدادات ، في الوقت الذي يتعرض فيه عمال الإغاثة والإمدادات إلى مخاطرة شخصية كبيرة في وقت انتشرت فيه أخبار عن مقتل 3 من الأطقم الطبية وإصابة 4 آخرين.
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