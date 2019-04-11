الأمم المتحدة: التصعيد في ليبيا أدى الى تهجير أكثر من 8 آلاف شخص

محمد اسماعيل - القاهرة - طرابلس - (أ ش أ)

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن التصعيد الأخير في عمليات العنف حول وداخل العاصمة الليبية طرابلس أدى إلى تهجير أكثر من 8 آلاف شخص.

ووصف المتحدث باسم الأمم المتحدة ، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم ، القتال خلال الـ 24 ساعة الماضية على الأراضي الليبية بأنه "الأكثر عنفاً منذ اندلاع أعمال القتال".

وأضاف " إن حوالي 650 أسرة طلبت إعادة نقلها إلى أماكن أخرى أكثر أمناً ، وعلى الرغم من ذلك ، فإنه بسبب القيود المفروضة على إمكانيات الوصول جراء الأعمال العدائية والاستخدام العشوائي للأسلحة ، تمكنت فرق الإغاثة فقط من الاستجابة إلى 15% من جميع الطلبات".

وتابع إن الأسر القاطنة في مناطق الصراعات لا تخشى فقط على سلامتها ، ولكنها بدأت تستنفد الإمدادات ، في الوقت الذي يتعرض فيه عمال الإغاثة والإمدادات إلى مخاطرة شخصية كبيرة في وقت انتشرت فيه أخبار عن مقتل 3 من الأطقم الطبية وإصابة 4 آخرين.