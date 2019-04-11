كيف رد السودان على تحطيم صورة البشير داخل سفارة الخرطوم في الكويت؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعربت سفارة السودان لدى الكويت، اليوم الخميس، عن أسفها للتصرف "غير اللائق" الذي بدر من عضوي جاليتها داخل صالة الاستقبال التابعة لها، وتمثل في تحطيم صورة رئيس بلادها السابق عمر البشير، نافية صحة ما تم تداوله بأن الحادث قد وقع في مبنى سفارة الكويت لدى الخرطوم.

وثمنت السفارة السودانية في بيان صحفي، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، مجهودات أجهزة الأمن الكويتية بتوفير الحماية الأمنية لمبنى بعثتها مناشدة مواطنيها بضرورة احترام الممتلكات العامة واحترام قوانين الدولة المضيفة.

ووفقا للبيان، أبدت السفارة السودانية أسفها لـ "التصرف غير اللائق" الذي بدر من عضوي جاليتها بالكويت بتحطيم صورة رئيس الجمهورية السابق عند توافدهم لمبناها وسماعهم نبأ إذاعة بيان قيادة القوات المسلحة السودانية.

وكان فردان من أعضاء الجالية السودانية في الكويت، حطما صورة للبشير معلقة في صالة الاستقبال بسفارة السودان في الكويت.