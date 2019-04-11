بعد سقوط البشير ..9 شخصيات تتصدرالمشهد السياسي في السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: مارينا ميلاد قبل ساعات، أعلن الجيش السوداني عزل الرئيس عمر البشير استجابة لمطلب المتظاهرين، الذين بدأوا احتجاجاتهم منذ ديسمبر العام الماضي. رغم ذلك تعهدت عدة أحزاب وحركات معارضة في السودان، وعلى رأسها تجمع المهنيين السودانيين، بمواصلة التظاهرات متحديين حالة الطوارئ وحظر التجوال التي أعلنها الجيش، ذلك حتى استكمال جميع مطالبهم. وفي أثناء ذلك، تكثُر الأصوات، وتتباين الأراء ما بين مؤيد ومعارض، كذلك التوقعات لما سيحمله ما حدث اليوم للسودان في الفترة المقبلة. يرصد "الخليج 365" 9 شخصيات تتصدر أسماؤها المشهد السياسي السوداني في الوقت الحالي.

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