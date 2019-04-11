بدء سريان حظر التجوال في السودان والمتظاهرون في الشوارع (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
بدأ منذ قليل، سريان حظر التجوال المفروض في السودان، في يومه الأول.
وعلى الرغم من بدء سريان حظر التجوال، إلا أن المتظاهرين لا يزالون في الشوارع، رافضين الانصياع لأوامر حظر التجوال.
وفرض المجلس العسكري الانتقالي حظر التجوال في جميع أنحاء السودان، لمدة شهر، في الفترة من العاشرة مساء حتى الرابعة صباحًا.
وأعلن وزير الدفاع السوداني، رئيس المجلس العسكري الانتقالي، عوض بن عوف، الإطاحة بالرئيس عمر البشير، وإلقاء القبض عليه في مكان آمن.
وجاءت الإطاحة بالبشير، في بيان تلفزيوني، تلاه وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، الذي تضمن أيضًا تشكيل "مجلس عسكري انتقالي" يتولى إدارة الحكم لمدة عامين، وإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وفرض حظر للتجوال لمدة شهر من العاشرة مساء وحتى الرابعة صباحا"، وغيرها من القرارات الهامة.
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