الأمين العام للأمم المتحدة: الوقت ما زال متاحا لتجنب أسوأ الاحتمالات في ليبيا

قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الوقت ما زال متاحا لوقف العنف في ليبيا وتجنب الأسوأ، مؤكدا عدم وجود حل عسكري للصراع الدائر هناك، وذلك في تصريحه للصحفيين بعد مشاورات مغلقة قدم خلالها إحاطة لأعضاء مجلس الأمن الدولي حول زيارته الأخيرة لليبيا.

وأشار غوتيريش إلى ما قاله عند مغادرة ليبيا بشأن شعوره بالقلق إزاء احتمالات اندلاع مواجهات خطيرة في طرابلس وما حولها، وقال إن هذا الشعور قد تأكد الآن.

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"ولكن الوقت ما زال متاحا للتوصل إلى وقف لإطلاق النار والأعمال العدائية وتجنب الأسوأ وهو معركة دامية كبرى للسيطرة على طرابلس. ما زال الوقت متاحا للإقرار بعدم وجود حل عسكري. الحلول السياسية هي الوحيدة التي يمكن أن تطبق في حالات مثل الوضع في ليبيا. آمل أن يكون هناك وقت للسماح لنا بالتحرك قدما بالعملية السياسية. وأود الإعراب عن إعجابي الكبير بالعمل الشجاع الذي يقوم به على الأرض ممثلي الخاص غسان سلامة."

وأكد غوتيريش أنه سيبذل كل مساعيه الحميدة لدعم جهود السيد سلامة. وأعرب الأمين العام عن القلق بشأن وضع اللاجئين والمهاجرين العالقين في هذا الوضع الرهيب.