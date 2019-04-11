المالكي: العراق حريص على بناء علاقات متوازنة مع كل الدول الصديقة

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ، اليوم الخميس ، أن العراق حريص على بناء علاقات متوازنة

مع جميع الدول الصديقة والحليفة.

وقال المالكي ، خلال استقباله مسؤول ملف شؤون

العراق وإيران في وزارة الخارجية الأمريكية ، أندرو بيك ، وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية ، إن العراق حريص على بناء علاقات متوازنةمع جميع الدول الصديقة والحليفة المبنية على احترام سيادته وثوابته واستقلالية قراره الوطني.



وأشار الى عمق العلاقة التي تربط العراق والولايات المتحدة وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين، وأهمية مساهمة الجانب الأمريكي في إعمار العراق والنهوض باقتصاده والارتقاء بجميع القطاعات.