المالكي: العراق حريص على بناء علاقات متوازنة مع كل الدول الصديقة

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ، اليوم الخميس ، أن العراق حريص على بناء علاقات متوازنة
وقال المالكي ، خلال استقباله مسؤول ملف شؤونالعراق وإيران في وزارة الخارجية الأمريكية ، أندرو بيك ، وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية ، إن العراق حريص على بناء علاقات متوازنة
وأشار الى عمق العلاقة التي تربط العراق والولايات المتحدة وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين، وأهمية مساهمة الجانب الأمريكي في إعمار العراق والنهوض باقتصاده والارتقاء بجميع القطاعات.
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