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بدء أعمال مؤتمر أوروبي يناقش آليات مكافحة الإرهاب

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بدأت اليوم في مقر منظمة الأمن والتعاون الأوروبي في العاصمة النمساوية فيينا ، أعمال المؤتمر الدولي حول أليات مكافحة الإرهاب وتستمر أعماله يومين بمشاركة 200 من خبراء الأمن والسياسيين والمجتمع المدني.

 

وقال بيان للمنظمة الأوروبية ، اليوم الخميس ، إن المؤتمر ناقش سبل تفعيل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2396

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(2017) وهو القرار الخاص بدعم الجهود الدولية لكشف ومنع حركة المقاتلين الأجانب من أعضاء التنظيمات الإرهابية.


وأوضح البيان أن القرار يحث المنظمات الدولية والإقليمية مثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على تقديم المساعدة الفنية وتبادل المعلومات وتعزيز الموارد وبناء القدرات

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للدول في مجال مكافحة الإرهاب.


ولفت البيان إلى تأكيد الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي توماس جرامينجر أن المنظمة هي منظمة حكومية دولية تضم 57 دولة وتنفذ جميع قرارات الأمم المتحدة ولديها الخبرة المحلية لبناء القدرات.


وشدد البيان على دور المنظمة - التي تتولى رئاستها سلوفاكيا في العام الحالي - في تشجيع الحوار والتعاون بين الدول الأعضاء خاصة ما يتعلق بأمن الحدود وتبادل المعلومات الأمنية.

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