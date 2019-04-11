بدأت اليوم في مقر منظمة الأمن والتعاون الأوروبي في العاصمة النمساوية فيينا ، أعمال المؤتمر الدولي حول أليات مكافحة الإرهاب وتستمر أعماله يومين بمشاركة 200 من خبراء الأمن والسياسيين والمجتمع المدني.
وقال بيان للمنظمة الأوروبية ، اليوم الخميس ، إن المؤتمر ناقش سبل تفعيل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2396
وأوضح البيان أن القرار يحث المنظمات الدولية والإقليمية مثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على تقديم المساعدة الفنية وتبادل المعلومات وتعزيز الموارد وبناء القدرات
ولفت البيان إلى تأكيد الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي توماس جرامينجر أن المنظمة هي منظمة حكومية دولية تضم 57 دولة وتنفذ جميع قرارات الأمم المتحدة ولديها الخبرة المحلية لبناء القدرات.
وشدد البيان على دور المنظمة - التي تتولى رئاستها سلوفاكيا في العام الحالي - في تشجيع الحوار والتعاون بين الدول الأعضاء خاصة ما يتعلق بأمن الحدود وتبادل المعلومات الأمنية.
كانت هذه تفاصيل خبر بدء أعمال مؤتمر أوروبي يناقش آليات مكافحة الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.