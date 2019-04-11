أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس عن رغبته في عقد لقاء ثالث مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون من أجل التوصل إلى اتفاق شامل بشأن نزع السلاح النووي.
وقال ترامب - في مؤتمر صحفي بالبيت الابيض فيحضور "مون جاى إن" الرئيس الكورى الجنوبي - إن "اجتماعا ثالثا يمكن أن يُعقد، إن الأمور تمضي تدريجيا خطوة خطوة، ومع ذلك أعتقد أنها لن تمضي سريعا".
وأضاف الرئيس الأمريكي - حسبما نقل راديو (صوت أمريكا) - أن "هناك اتفاقيات محدودة يمكن أن تُعقد، ولكننا نتحدث في الوقت الراهن عن اتفاقية كبرى نتخلص بموجبها من الاسلحة النووية ".
وحول فرص تشديد العقوبات ضد كوريا الشمالية، قال ترامب "قررت عدم تشديد العقوبات ضد بيونج يانج مع إبقاء العقوبات الحالية على حالها".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يعرب عن رغبته في عقد لقاء ثالث مع زعيم كوريا الشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.