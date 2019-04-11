مقتل 3 أطفال نتيجة انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين بريف القنيطرة

قتل 3 أطفال وأصيب رابع بجروح نتيجة انفجار لغم من مخلفات المجموعات الإرهابية في منطقة خان أرنبة بريف القنيطرة جنوب غربي سوريا.
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن لغمًا من مخلفات التنظيمات الإرهابية انفجر في محيطتل كروم خان أرنبة المحاذي تمامًا لمنازل المواطنين في الجهة الشمالية للبلدة بالتزامن مع وجود عدد من الأطفال يلعبون في المكان ما تسبب باستشهاد 3 أطفال وإصابة
وقال مصدر طبي في قسم الإسعاف بمشفى الشهيد ممدوح أباظة إنه تم استقبال جثامين ثلاثة أطفال جراء إصابتهم بشظايا متنوعة في مختلف أنحاء الجسم وطفل آخر مصاب بجروح متوسطة حيث تم تقديم الإسعافات الأولية له وتحويله إلى مستشفيات دمشق لاستكمال العلاج والتدخلات الطبية التي يحتاجها.
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