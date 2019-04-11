ترامب يبحث مع كوريا الجنوبية استئناف مفاوضات نزع النووى لنظيرتها الشمالية

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم في البيت الأبيض مباحثات مع الرئيس الكورى الجنوبي مون جاى-ان، لبحث استئناف المفاوضات بشأن نزع سلاح كوريا الشمالية النووى.
وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية أن الاجتماع يأتي في وقت تتزايد فيهالشكوك بشأن ما إذا كان زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون يعتزم الانسحاب من المفاوضات حول برنامج بلاده النووي أو استئناف الاختبارات النووية والصاروخية.
وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن هذا
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