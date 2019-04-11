ترامب يبحث مع كوريا الجنوبية استئناف مفاوضات نزع النووى لنظيرتها الشمالية

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم في البيت الأبيض مباحثات مع الرئيس الكورى الجنوبي مون جاى-ان، لبحث استئناف المفاوضات بشأن نزع سلاح كوريا الشمالية النووى.

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية أن الاجتماع يأتي في وقت تتزايد فيه

الشكوك بشأن ما إذا كان زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون يعتزم الانسحاب من المفاوضات حول برنامج بلاده النووي أو استئناف الاختبارات النووية والصاروخية.



وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن هذا

أول اجتماع من نوعه بين ترامب ومون جاى ان، منذ فشل الاجتماع الأخير بين الرئيس الأمريكي ونظيره الكورى الشمالي في أواخر فبراير الماضي في التوصل إلى اتفاق برره ترامب - آنذاك - قائلا "إن الزعيم الكورى الشمالي يرغب في التخفيف من العقوبات دون القيام بتفكيك جميع برامجه النووية ".