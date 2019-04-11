بعد تنحى البشير.. كيف تفاعل العالم مع السودان

أعلن وزير الدفاع السوداني، عوض بن عوف، اليوم ، تنحى الرئيس عمر البشير عن الحكم، بعد 30 عامًا قضاها في حكم البلاد.

وأكد بن عوف اليوم في بيانه، أن المجلس العسكري سوف يتولى إدارة السودان، لمدة عامين كفترة انتقالية، على أن تجرى الانتخابات بعد ذلك، كما تم اعتقال عمر البشير، بجانب حل عدد من مؤسسات الدولية.

وجاء تنحى الرئيس السوداني، بعد 4 أشهر من المظاهرات التي شهدتها البلاد بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية مطالبين البشير بالتنحي، واجراء تغييرات سياسية واقتصادية واسعة ، بعد العزلة الخانقة التي عاشها الموطنون.

وتفاعل عدد من الدول حول العالم، مع الوضع في السودان على النحو التالي:

مصر

أكدت وزارة الخارجية، في بيانها اليوم على دعمها الكامل لخيارات الشعب السوداني، وإرادته الحرة في صناعة مستقبل بلاده في تلك المرحلة الهامة.

وأضافت الخارجية، " تعرب مصر عن ثقتها الكاملة في قدرة الشعب السوداني الشقيق وجيشه الوطني الوفي علي تجاوز تلك المرحلة الحاسمة وتحدياتها بما يحقق ما يصبو اليه من آمال وطموحات في سعيه نحو الاستقرار والرخاء والتنمية".

ودعت مصر المجتمع الدولي، لدعم خيارات الشعب السوداني، وما سيتم التوافق عليه في هذه المرحلة التاريخية الحاسمة، وناشدت الجميع الدول الشقيقة مساندة السودان لتحقيق الانتقال السلمي للسلطة".

روسيا

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صرحت المتحدة الرسمية لوزراة الخارجية، ماريا زاخاروفا، "أن موسكو تأمل في أن تتصرف كافة القوى السودانية في تنفيذ القانون، لتحقيق الاستقرار في أقرب وقت ممكن، ومنع التصعيد".

وأضافت اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي،" أن روسيا تدعو إلى تسوية المشاكل في السودان بكافة الطرق السلمية والديموقراطية، عن

طريق الحوار الوطني واسع النطاق".

تركيا

تمنى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن يستطيع السودان الخروج من هذا الوضع بأجواء أخوية، وتفعلي الديموقراطية في أسرع وقت ممكن، لكي تتخطى البلاد هذه المرحلة على أساس السلام والمصالحة الوطنية".

بريطانيا

طالب جريمي هانت، وزير الخارجية البريطانية، بضرورة نقل السلطة في السودان للقيادة المدنية، مؤكدًا أن بقاء السلطة في يد المجلس العسكري لمدة عامين لا يلبي مطالب الشعب.

وكتب هانت على صفحته الشخصية بموقع تويتر، "لقد دعا العشب السوداني الشجاع إلى التغيير، ويجب أن يكون هذا التغيير حقيقيا. إن خضوع السودان لحكم مجلس عسكري لمدة عامين ليس حلا"، وأن البلاد في حاجة إلى "الانتقال السريع إلى قيادة مدنية شاملة وممثلة لجميع مكونات الشعب، ويجب ضمان عدم وقوع المزيد من العنف".

الولايات المتحدة

دعت الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى 5 دول أوروبية، لعقد جلسة لمجس الأمن الدولي، غدًا الجمعة، لمناقشة الوضع في السودان.

وبحسب وكالة أنباء "فرانس برس"، عن مصادر دبلوماسية فإن الدول الخمسة هي، ألمانيا فرنسا وبريطانيا وبلجيكا وبولندا.