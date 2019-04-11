الاتحاد الأوروبي يناشد كل الأطراف الامتناع عن العنف والتصعيد بالسودان

أكد الاتحاد الأوروبي متابعة تطورات الوضع في السودان عن كثب، وقال إن بعثتها في الخرطوم لا تزال موجودة وتقوم بعملها.
وقالت مايا كوسيانيتش، المتحدثة باسم منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي - في تصريح أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم - إن الاتحاد يناشد كافة الأطراف الامتناع عن العنف
وكان وزير الدفاع السوداني، رئيس اللجنة الأمنية العليا الفريق أول ركن عوض بن عوف قد أعلن - في وقت سابق
وأضاف بن عوف أن اللجنة الأمنية العليا بالسودان قررت تشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى إدارة البلاد لفترة انتقالية مدتها عامين، مع تعطيل العمل بالدستور الصادر في عام 2005، وإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، وحظر التجوال لمدة شهر من الساعة العاشرة مساء وحتى الرابعة صباحا.
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