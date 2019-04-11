"سي إن إن" ترصد رد الشارع السوداني على بيان الجيش

أعلن وزير الدفاع السوداني، عوض بن عوف، اليوم، تنحى الرئيس عمر البشير عن الحكم، بعد 30 عامًا قضاها في حكم البلاد.
وأكد بن عوف في بيانه، أن المجلس العسكري سوف يتولى إدارة السودان، لمدة عامين كفترة انتقالية، على أن تجرى الانتخابات بعد ذلك، كما تم اعتقال عمر البشير، بجانب حل عدد من مؤسسات الدولية.
ورصدت "سي إن إن"، رد فعلا الشارع السوداني، حول قرارات الجيش الجديدة.
من ناحيته، قال مهندس مقيم في الخرطوم: "نحن نعارض بيان الجيش، لأنه لم يحقق ما أراده الشعب من الجيش، ولم يلب مطالب الثورة كما تمنينا، مؤكدًا أن الشعب مستمر في الاحتجاج لحين تنفيذ مطالب الثورة".
وقال طالب مقيم في الخرطوم أيضًا، "لم نستمع إلى البيان بالكامل، كل ما نعرفه أن البلاد ستشهد حكومة انتقالية بعد عامين من الآن، ولكننا نأتي كل ليلة إلى هنا من أجل الشهداء الذين قتلهم النظام".
وجاء تنحى الرئيس السوداني، بعد 4 أشهر من المظاهرات التي شهدتها البلاد بسبب سوء تردي الأحوال المعيشية، وطالبوا خلالها بإسقاط البشير واجراء تغييرات سياسية واقتصادية واسعة ، بعد العزلة الخانقة التي عاشها الموطنون.
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