الولايات المتحدة تدعو الجيش السوداني لإشراك المدنيين في الحكومة الجديدة

دعت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، إلى ضبط النفس وإشراك المدنيين في الحكومة السودانية الجديدة التي ستتشكل عقب تنحية الرئيس عمر البشير.

وقالت الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة تدعم بقوة الديموقراطية والسلام في السودان.

وأوضح روبرت بالادينو المتحدث باسم الوزارة أنه "ينبغي أن يقرر الشعب السوداني من يقوده في مستقبله"، مؤكداً أن "الولايات المتحدة تواصل دعوة السلطات الانتقالية إلى ضبط النفس وإلى إفساح المجال أمام مشاركة مدنيين في الحكومة".

وأضاف "الشعب السوداني كان واضحاً في أنه يطالب بعملية انتقالية بقيادة مدنية. ينبغي السماح له بذلك في فترة أقل من عامين من الآن" وهي الفترة التي حددتها القوات المسلحة السودانية لتنظيم انتخابات.