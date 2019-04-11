قتيل إثر عملية طعن وسط العاصمة البولندية

قتل رجل، اليوم الخميس، في وسط العاصمة البولندية وارسو بعد أن تعرض لعملية طعن، وفق ما أوردته الشرطة.

واعتقلت الشرطة رجلاً آخر على خلفية عملية الطعن.

كانت الشرطة قد تلقت بلاغاً، في وقت سابق اليوم الخميس، بأن رجلا يرقد غارقاً في دمائه في شارع بوسط العاصمة البولندية. وقالت متحدثة إن أفراد الإسعاف لم يتمكنوا من إنقاذ حياة الرجل.