دول غربية تطلب عقد جلسة لمجلس الأمن حول السودان

طلبت دول غربية، اليوم الخميس، عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لبحث الوضع في السودان عقب تنحية الرئيس عمر البشير، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.
وقال الدبلوماسيون إنّهم يتوّقعون أن يعقد المجلس جلسة مغلقة، غداً الجمعة، لبحث الوضع في السودان تلبية للطلب الذي قدّمته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وبلجيكا وبولندا.
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