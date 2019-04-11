الإمارات وهولندا تعقدان الاجتماع الثاني للمشاورات السياسية

عقد الاجتماع الثاني للمشاورات السياسية، أمس في مدينة لاهاي، بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية ونظيرتها بمملكة هولندا على مستوى كبار المسؤولين.

ترأس جانب الدولة سعادة خليفة شاهين المرر، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، فيما ترأس الجانب الهولندي سعادة أندري هازبلز، المدير العام للشؤون السياسية بوزارة الخارجية، وبحضور عدد من المسؤولين من وزارتي خارجية البلدين.

جرى، خلال المشاورات، استعراض المواقف الإقليمية ومجالات التعاون السياسي، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك إلى جانب قضايا التطرف والإرهاب والتغير المناخي.

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وبحث الاجتماع أيضاً العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها وعلى رأسها التعاون الاقتصادي وتحفيز فرص التجارة والاستثمار.

كما تم التطرق إلى جهود الإمارات في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة في التعليم وتمكين المرأة وتقديم المساعدة والعون للدول الصديقة لتحقيق الأهداف الموضوعة للتنمية المستدامة.

وأكد المرر أهمية هذه الجولة من المشاورات لتعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين والتشاور والتنسيق في مختلف القضايا التي تهم الجانبين، وقد اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتعاون في مجال العلاقات الثنائية والتعاون الثنائي في المنظمات الإقليمية والدولية، وبما يخدم القضايا والتحديات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، وعلى أن يتم عقد الاجتماع الثالث للمشاورات السياسية في موعد يتم تحديده لاحقاً.